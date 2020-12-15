Лондонский Арсенал пока не может найти свою игру, но руководство клуба призывает болельщиков не паниковать.

После 12-ти туров чемпионата Англии Арсенал демонстрирует свой худший старт в истории АПЛ, "канониры" расположились на 15-м месте с 13-ю зачетными баллами. За последние 5 поединков английского первенства лондонцы завоевали лишь одно очко, а домашнее поражение от Бернли (0:1), который, похоже, будет бороться за выживание, сильно подожгло болельщикам клуба.

"Вот моя грудь – стреляйте": Артета назвал рецепт выхода Арсенала из кризиса

Главный тренер Микель Артета, на которого возлагали космические надежды, 20 декабря будет праздновать годовщину на посту рулевого Арсенала. Фанаты не видят причин для праздника, и разрываются внутри между уважением к легенде клуба и желанием нарисовать плакат "ARTETA OUT".

Несмотря на удручающие настроения в Северном Лондоне, руководство клуба сохраняет спокойствие и уверяет, что команда движется в правильном направлении. Например, экс-канонир, а ныне технический директор Арсенала Эду верит в большое и процветающее будущее команды под руководством испанского специалиста.

"Было бы очень несправедливо, если бы мы не проявили терпение относительно Микеля после всех нынешних проблем. Арсеналу нужна стабильность. С начала моей работы здесь (июль 2019-го – прим.) Клуб непрерывно менялся, но теперь пришло время вернуть команде былую стабильность.

Ко мне долетали слухи из-за пределов клуба, что определенные игроки не верят в Артету, что между ними есть проблемы и они не общаются, но это ложь. Ничего подобного не происходило, и я хочу, чтобы люди поняли, все вовлеченые в клубе, от игроков до персонала, верят в то, что мы делаем. И я вижу впереди большое и прекрасное будущее", – цитирует Эду The Sun.

Летом "канониры" потратили почти 100 млн евро на усиление кадрового потенциала, приобретя хавбека Атлетико Томаса Партея, защитника Лилия Габриэла, защитника Фламенго Пабло Мари, а также подписали на правах свободного агента экс-звезду Шахтера Виллиана.

"Уже зимой мы попробуем улучшить наши результаты, но если фаны ожидают, что придет такой волшебник вроде Лионеля Месси, то должен разочаровать – этого не случится.

Мы знали, что будет нелегко, когда Артета заменил Унаи Эмери, но он прекрасно выполняет свою работу, и наш прогресс заставляет меня поверить в будущее. Да, несколько странно говорить это, учитывая то, на каком месте мы сейчас находимся, но наши результаты пока не соответствуют качеству нашей ежедневной работы", – добавил Эду.

Возможно именно успех Арсенала в Лиге Европы так вдохновил технического директора, ведь "канониры" с максимальным количеством очков вышли в плей-офф, где встретятся с Бенфикой. Фанаты в отчаянии, они не привыкли считать победы над Дандолком большим успехом.

Часть болельщиков Арсенала уже не верят в главного тренера и именно его обвиняют в провале. Другие требуют выгнать из клуба ряд игроков, которые, по мнению фанатов, не уважают традиции команды, среди них упоминается Джака, Обамеянг и другие. Истину трудно выделить, но в сети уже стало своеобразным мемом, что статус "фан Арсенала" ассоциируется с лицом, привыкшим терпеть боль.

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Arsenal fans chattin to girls: pic.twitter.com/LZezOqswrv — Harambe (@zerobeltabu) December 13, 2020