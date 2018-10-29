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Весино объяснил результативность Интера в концовке матчей

22 октября 12:07 28 Читати українською
Весино объяснил результативность Интера в концовке матчей
Матиас Весино / Reuters

Полузащитник миланского Интера Матиас Весино прокомментировал победу над Миланом (1:0) в 9-м туре итальянской Серии А и рассказал, почему "нероадзурри" часто забивают в концовке поединков.

"Мы часто забиваем решающие голы в концовке, поэтому это не случайность. Частично это можно объяснить нашей функциональной подготовкой, ведь мы носимся по полю до последнего. Кроме этого, никогда не теряем веру в себя.

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Дерби – это особый матч и всегда особняком стоит в сезоне. Мы хотели порадовать болельщиков. Победа придаст уверенности и нам перед матчем Лиги чемпионов в среду", – заявил Весино в комментарии Inter TV.

Напомним, что накануне Интер одолел Милан в Дерби делла Мадоннина благодаря голу Мауро Икарди на 90+2-й минуте. Победа позволила подопечным Лучано Спаллетти подняться на третью строчку в Серии А. Интер имеет в активе 19 очков.

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Интер - Милан: Воскресенье 21 октября 2018

Интер
Матч окончен
1 : 0
Милан
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Италия Интер Интер Матиас Весино Матиас Весино Интер - Милан
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