Весіно пояснив результативність Інтера наприкінці матчів

Півзахисник міланського Інтера Матіас Весіно прокоментував перемогу над Міланом (1:0) у 9-му турі італійської Серії А та розповів, чому "нероадзуррі" часто забивають наприкінці поєдинків.

"Ми часто забиваємо вирішальні голи в кінцівці, тому це не випадковість. Частково це можна пояснити нашою функціональною підготовкою, адже ми носимося полем до останнього. Крім цього, ніколи не втрачаємо віри в себе.

Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Міланом

Дербі – це особливий матч і завжди окремо стоїть у сезоні. Ми хотіли порадувати вболівальників. Перемога додасть впевненості і нам перед матчем Ліги чемпіонів у середу", – заявив Весіно в коментарі Inter TV.

Нагадаємо, що напередодні Інтер здолав Мілан у Дербі делла Мадонніна завдяки голу Мауро Ікарді на 90+2-й хвилині. Перемога дозволила підопічним Лучано Спаллетті піднятися на третю сходинку в Серії А. Інтер має в активі 19 очок.