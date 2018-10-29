Интер в компенсированное время вырвал победу над Миланом

Интер выиграл миланское дерби благодаря голу Мауро Икарди.

Матч отличался невероятной жёсткостью, которая очень часто граничила с жестокостью обеих команд. Футболисты не убирали ног в одном из эпизодов и летели в феерические стыки – чего только стоит столкновения Бильи и Наинголлана на 19-й минуте, когда Лукас на скорости влетел прямой ногой ногу Радже, но тот при этом шипами наступил на голеностоп. Оба футболиста долго поднимались на ноги, но через некоторое время Наинголлан таки вынужден был покинуть поле. Не менее жёстким был подкат в опорную ногу Калабрии в компенсированное время первого тайма, однако арбитр не увидел здесь фола – и это было далеко не самым спорным его решением.

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Первые 35 минут игры были полностью за Интером, который создавал момент за моментом и мог отличиться как минимум трижды. На 13-й минуте Икарди замкнул подачу на дальнюю штангу, однако взятие ворот отменили, считая, что последнее касание до мяча сделал Весино – это автоматически ставило Икарди в офсайд, однако повторы так и не дали четкого ответа на вопрос о легитимности отмены. На 34-й же после удара с разворота в исполнении всё того же Весино мяч попал в штангу. До этого Доннарумма спасал после удара Перишича в дальний угол.

Милан проснулся в конце тайма, перехватив инициативу. На 42-й минуте Мусаккио замкнул скидку на дальнюю штангу, однако арбитр отменил и этот гол – и снова из-за офсайда, но на этот раз железного. На последних же секундах Кессье классно перевел мяч на Чалханоглу, а тот, убрав Врсалько, мощно приложился к мячу метров с 23-х – выше ворот! Впрочем, даже во время своего подъёма Милан мог пропустить, если бы Икарди на 41-й минуте дотянулся до мяча и замкнул прострел с правого края штрафной, а Весино на 43-й не пробил метров с 10-ти над воротами.

Второй тайм начался не так активно, как первый, а качество моментов было на порядок хуже. Это не в последнюю очередь связано с Икарди, который просто растворился на поле в данный отрезок игры. Тем не менее, Интер сумел вернуть инициативу и несколько раз мог отличиться: так, на 58-й минуте после удара Политано мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги, а на 62-й Весино головой замкнул передачу Врсалько – над перекладиной. У Милана был лишь слабый удар Бонавентуры головой на 59-й минуте, а в основном "россо-нери" отбивались – делали это достаточно уверенно.

Вторая половина тайма откровенно разочаровала. Да, в нём чувствовался нерв и градус, но само содержание игры существенно сдало. Интер отчаянно пытался прорвать оборону Милана, а тот не менее отчаянно оборонялся. У "нерадзурри" можно вспомнить несколько неточных ударов в исполнении Политано и Борхи Валеро, а наиболее близкими к голу они были на 81-й, когда Икарди замкнул подачу Кейта ударом головой по дуге – Борха имел шанс его подправить в ворота, но Доннарумма был первым на мяче. Милан ответил несколькими выстрелами Сусо, самый опасный из которых состоялся на 82-й минуте – он был нанесён из пределов штрафной, но получился очень слабым. Казалось, что матч завершится без голов, но на 90 + 2 минуте Весино неожиданно вырезал прекрасную передачу с правого фланга, а Икарди головой замкнул её в ворота – 1:0!

Интер набрал девятнадцать очков и поднялся на третью позицию, а Милан остался на двенадцатом месте, имея в активе 12 очков.

Чемпионат Италии 2018/2019, 9-й тур

Интер – Милан – 1:0

Гол: Икарди, 90+2