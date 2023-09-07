В октябре 2018 года Сривадханапрабха и еще 4 члена экипажа погибли в результате крушения вертолета Аят после взлета с поля домашнего стадиона "лисиц" Кинг Пауэр.

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Спустя пять лет отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) завершил расследование инцидента. Как информирует ВВС, группа экспертов установила, что причиной авиакатастрофы стала неисправность подшипника рулевого винта, который заклинило после взлета. Сообщается, что авария была неизбежной.

Неисправность подшипника была вызвана износом детали. К моменту катастрофы вертолет налетал 331 час, тогда как проверка детали требовалась лишь после 400 часов. Таким образом, было признано, что пилот не был виноват в случившейся трагедии.

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