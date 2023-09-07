У 2018 році гелікоптер власника Лестера Вічая Срівадханапрабхи розбився через несправність.

У жовтні 2018 року Срівадханапрабха і ще 4 члени екіпажу загинули в результаті аварії гелікоптера Аят після зльоту з поля домашнього стадіону "лисиць" Кінг Пауер.

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Через п'ять років відділ із розслідування авіаційних подій (AAIB) завершив розслідування інциденту. Як інформує ВВС, група експертів встановила, що причиною авіакатастрофи стала несправність підшипника рульового гвинта, який заклинило після зльоту. Повідомляється, що аварія була неминучою.

Несправність підшипника була викликана зносом деталі. До моменту катастрофи гелікоптер налітав 331 годину, тоді як перевірка деталі була потрібна лише після 400 годин. Таким чином, було визнано, що пілот не був винен у цій трагедії.

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