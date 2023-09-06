Летом истек срок контракта 36-летнего Шмейхеля с Ниццей, и датский вратарь стал свободным агентом. Он долгое время искал различные варианты, и только сейчас сумел договориться о сотрудничестве с Андерлехтом.

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Как информирует официальный сайт брюссельского клуба, Шмейхель подписал контракт по схеме 1+1. Ожидается, что он будет сменщиком основного вратаря Максима Дюпе.

В сезоне 2015/16 Шмейхель стал чемпионом Англии в составе Лестера и одним из главных героев этой сказки.

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