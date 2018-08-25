Верратти пожертвовал 10 тысяч евро на помощь мальчику-инвалиду, которого ограбили

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти финансово помог 9-летнему мальчику с инвалидностью, у которого украли оборудования для коммуникации с другими людьми.

В Болонье ограбили 9-летнего мальчика-инвалида. Преступники вынесли из одной из школ компьютеры и другие виды специального оборудования, обеспечивающих мальчику коммуникацию с учениками и учителями.

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Отец опубликовал обращение к грабителям с просьбой вернуть ноутбук и специальное программное обеспечение, которое помогало его сыну общаться. Позже по этому поводу в школу позвонил неизвестный и пожертвовал 10 тысяч евро. Как сообщает Corriere di Bologna, им оказался хавбек ПСЖ Марко Верратти, который увидел объявление.

"Я лично поблагодарил Верратти по телефону. Мы сказали ему, когда у нас появится возможность, Андреа встретится с ним. Для нас это было бы честью", – сказал отец мальчика.

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