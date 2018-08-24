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Буффон отправляется на скамейку на 2 матча, в старте появится Ареола, – Тухель

19:15 64 Читати українською
Буффон отправляется на скамейку на 2 матча, в старте появится Ареола, – Тухель
Джанлуиджи Буффон / ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Тухель решил поставить в старте на ближайшие 2 тура Альфонса Ареола, тогда как Джанлуиджи Буффон проведет поединки против Нима и Анже на лавке для запасных.

"Альфонс сыграет против Нима и Анже. Затем мы посмотрим. Мы считаем, что для Ареола важно играть. Он должен играть.

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Джиджи провел отличные, феноменальные три игры. Мне не нравится оставлять его в запасе. Я не хочу принимать долгосрочные решения. На этой стадии сезона для Альфонса важно привыкнуть к команде. Это сложное решение, но я люблю принимать такие. Мне это по душе", – сказал Тухель во время пресс-конференции, передает официальный сайт ПСЖ.

Напомним, Джанлуиджи Буффон этим летом перешел в ПСЖ в статусе свободного агента.

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Франция Альфонс Ареола Альфонс Ареола Томас Тухель Томас Тухель Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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