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Верратті пожертвував 10 тисяч євро на допомогу хлопчику-інваліду, якого пограбували

13:22 68 Читать на русском
Верратті пожертвував 10 тисяч євро на допомогу хлопчику-інваліду, якого пограбували
Марко Верратті / соцмережі

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті фінансово допоміг 9-річному хлопчику з інвалідністю, у якого вкрали обладнання для комунікації з іншими людьми.

У Болоньї пограбували 9-річного хлопчика-інваліда. Злочинці винесли з однієї зі шкіл комп'ютери та інші види спеціального обладнання, які забезпечували хлопчику комунікацію з учнями та вчителями.

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Батько опублікував звернення до грабіжників з проханням повернути ноутбук та спеціальне програмне забезпечення, яке допомагало його сину спілкуватись. Пізніше з цього приводу до школи подзвонив невідомий і пожертвував 10 тисяч євро. Як повідомляє Corriere di Bologna, ним виявився хавбек ПСЖ Марко Верратті, який побачив оголошення.

"Я особисто подякував Верратті по телефону. Ми сказали йому, коли у нас з'явиться можливість, Андреа зустрінеться з ним. Для нас це було б честю", – сказав батько хлопчика.

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Теги
Франція Марко Верратті Марко Верратті Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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