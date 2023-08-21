Итальянец лишь в прошлом году продлил контракт с ПСЖ до лета 2026 года, но новый главный тренер команды Луис Энрике прямо сказал Верратти, что не нуждается в его услугах. На два первых матча сезона игрока не было даже в заявке парижан.

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Не первую неделю Верратти связывают с переездом в Саудовскую Аравию, куда его якобы переманивает Аль-Хиляль. Впрочем, за это время аравийцы успели закрыть переход Неймара, а 30-летний итальянец до сих пор на контракте с ПСЖ.

По информации L'Equipe, Марко вообще может не покинуть континент. Бавария и Манчестер Юнайтед готовят предложения для ПСЖ по трансферу. Мюнхенцы ищут другого хавбека, потому что не смогли подписать Деклана Райса, а Эрик Тен Хаг давно ищет игрока с подобными характеристиками.

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