Італієць лише торік продовжив контракт з ПСЖ до літа 2026 року, але новий головний тренер команди Луїс Енріке прямо сказав Верратті, що не потребує його послуг. На два перші матчі сезону гравця не було навіть у заявці парижан.

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Не перший тиждень Верратті пов'язують із переїздом до Саудівської Аравії, куди його нібито переманює Аль-Хіляль. Втім, за цей час аравійці встигли закрити перехід Неймара, а 30-річний італієць досі на контракті з ПСЖ.

За інформацією L'Equipe, Марко взагалі може не покинути континент. Баварія та Манчестер Юнайтед готують пропозиції для ПСЖ щодо трансферу. Мюнхенці шукають іншого хавбека, бо не змогли підписати Деклана Райса, а Ерік Тен Хаг давно шукає гравця з подібними характеристиками.

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