Скандальная затея болельщиков Вероны не осталась без внимания спортивного правосудия.

Дисциплинарные органы кальчо приняли решение закрыть фанатскую трибуну Вероны на один матч. Также клуб должен уплатить двойной штраф, сообщает Goal Italia.

Фанаты Вероны дали России координаты для следующей бомбардировки – футбольное дерби вышло за пределы человечности

Матч без зрителей пройдет из-за территориальной дискриминации в отношении болельщиков соперника. Напомним, веронцы вывесили баннер, на котором предоставили россиянам координаты для бомбардировок – стадион Наполи. Фанатские группировки клубов, как не сложно догадаться, – настоящие враги.

Что касается штрафа, то его Верона оплатит также из-за болельщиков. Те оскорбляли Осимхена и Кулибали на расистской почве. Пострадавших двое, потому и штраф двойной.

Россия напала на Украину: CAS отклонил жалобу россиян, Шевченко примет беженцев, Суркис ответил фанатам Динамо (LIVE)