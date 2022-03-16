Скандальна витівка уболівальників Верони не залишилася без уваги спортивного правосуддя.

Дисциплінарні органи кальчо ухвалили рішення закрити фанатську трибуну Верони на один матч. Також клуб повинен сплатити подвійний штраф, повідомляє Goal Italia.

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Матч без глядачів пройде через територіальну дискримінацію уболівальників суперника. Нагадаємо, веронці вивісили банер, на якому надали росіянам координати для бомбардувань – стадіон Наполі. Фанатські угрупування клубів, як не важко здогадатися, – справжні вороги.

Що ж стосується штрафу, то його Верона сплатить також через уболівальників. Ті ображали Осімхена та Кулібалі на расистському підгрунті. Постраждалих двоє, тому й штраф подвійний.

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