Лечче и Верона сыграли 10 марта в 28-м туре Серии А (0:1). Счет и обзор матча чемпионата Италии читайте на "Футбол 24".

Поединок имел важнейшее значение с точки зрения борьбы за выживание. Лечче, хоть и занимал 14 место, опережал зону вылета лишь на 2 очка. Верона вообще шла предпоследней, но отставала от спасительной зоны только на один балл. Огромная плотность команд в нижней части турнирной таблицы Серии А – любая победа кого-то из аутсайдеров кардинально меняла ситуацию.

Малиновский выходил исправлять ошибку тренера – Дженоа отыгралась с 0:2, но сын Мальдини все испортил

Гости начали активнее. Уже на первой минуте подопечные Марко Барони, который в свое время возвращал Лечче в элиту, но летом 2023-го не получил нового контракта, заработали угловой. Стандарт завершился неточным навесом/ударом. Мяч опустился на сетку. Тут же впервые вступил в игру и кипер Лечче. Хозяева ответили попыткой Банда, который продавил защитника, но не пробил мимо Монтипо.

На 17-й минуте давление Вероны воплотилось в гол. Фолоруншо из-за пределов штрафной попал в нижний угол. Правда, помог рикошет, после которого мяч несколько изменил направление полета и оказался в сетке. Лечче ответил заработанным пенальти. После удара Банда арбитр зафиксировал игру рукой, но после просмотра VAR отменил решение. Мяч попал в колено, а не в руку.

Лечче мог отыграться еще до перерыва – Алмквист попал в перекладину, а с ударом Крстовича справился Монтипо. Хозяева еще и потеряли Банда на следующий поединок против Салернитаны – пятая желтая в сезоне и дисквалификация.

Во втором тайме острота окончательно исчезла. Верона довела матч до сверхважной победы. Благодаря единственному голу, забитому не без везения, "мастифы" с предпоследнего места поднялась аж на 13-е (26 очков). Лечче опустился на 16-ю позицию, имея 25 баллов.