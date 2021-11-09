Накануне очередное плановое тестирование на коронавирус у одного из игроков команды дало положительный результат. По информации СМИ, речь идет о Никласе Зюле. Защитник Баварии и четыре игрока, которые с ним контактировали уже на карантине.

Погба из-за травмы не сыграет за сборную Франции – его уже заменил лидер Ромы

Кроме того, сборная Германии из-за травм потеряла Нико Шлоттербека и Флориана Вирца. Следовательно, Ханси Флику пришлось вызвать в национальную команду трех новых исполнителей. Приглашение получили Кевин Фолланд, Максимилиан Арнольд и Ридле Баку.

К слову, сборная Германии, уже гарантировавшая себе поездку на ЧМ-2022, 11 ноября сыграет с Лихтенштейном в Вольфсбурге, а 14 ноября встретится с Арменией в Ереване.