Аталанта снова не воспроизвела игровое преимущество на табло

Аталанта уже сильно отстала от зоны Лиги чемпионов и борется только за второстепенные еврокубки. Впрочем, бергамаски могут еще повлиять на чемпионство. Будет матч с Миланом, сегодня команда Гасперини встречалась с Наполи. Аталанта выглядела фаворитом, учитывая домашний статус поединка и победы в трех предыдущих матчах с неаполитанцами.

Аталанта мощно начала, включив высокий прессинг. Хозяева не разрешали сопернику свободно разыгрывать, Малиновский даже успевал накрывать Оспину. Но первая атака Наполи завершилась голом – Мертенс заработал пенальти, подставившись под фол Муссо, а Инсинье точно пробил с 11 метров. Этот удар с пенальти был единственным у гостей за первые полчаса.

Пропущенный мяч приглушил агрессию бергамасков, но они продолжали прессинговать и создавать моменты. Больше индивидуально, чем командно, однако шансы все равно возникали. Наполи почти не атаковал в ответ. И умудрился забить еще раз. Снова со стандарта – Инсинье аккуратно набросил со штрафного, а Политано в касание переправил мяч в сетку.

Достойный тайм от Малиновского

Руслан Малиновский не играл более двух недель: сначала проблемы со здоровьем, затем международная пауза. Сегодня украинец вышел в стартовом составе на обычном месте в атаке поближе к правому флангу. Сыграл неплохо. Тренеры выделили ему только один тайм, но в течение этого тайма Руслан был самым острым из числа хозяев.

Первый острый момент в матче завершал именно Малиновский – его удар головой потянул Оспина. Еще была хорошая подача с углового на Скальвини – мяч пролетел над перекладиной. С Русланом традиционно очень плотно играли: держали левую ногу, не давали подготовить удар, часто фолили. Даже в таких условиях Малиновский обострял, отдав несколько передач в разрез.

Малиновского заменили в перерыве, хотя предпосылок для этого не было. Оценка от SofaScore выше средней – 7.1.

Наполи в борьбе за чемпионство

Под занавес первого тайма после второго пропущенного Аталанта сникла. Замены и новые указания Гасперин помогли хорошо начать второй тайм. Хозяева снова закрепились на чужой половине и создавали шансы. Хорошо вошел в игру Бога – ему совсем немного не хватило, чтобы реализовать один из своих моментов. Фройлер и де Рон опасно подключались с глубины.

Аталанта отыграла один мяч, когда футболист под 59-м номером навесил в штрафную, а де Рон головой поймал голкипера на противоходе. Но на больше хозяев не хватило. А Наполи еще раз поймал бергамасков на контратаке и снял все вопросы о победителе. Кулибали разогнал атаку, Лосано отдал на Эльмаса, а македонец установил итоговый счет.

Наполи набрал 66 очков и догнал Милан на вершине Серии А. Правда, у "россонери" ​​матч в запасе. Аталанта с 51 баллом осталась на 7 месте.