Ювентус проиграл Интеру и прощается с надеждами на чемпионство – украинка вдохновила Щенсны, но Индзаги повезло
Ювентус дома уступил Интеру (0:1) в дерби Италии. Обзор матча читайте на "Футбол 24".
Украинская певица вдохновила Щенсны
Еще месяц назад Интер считался явным фаворитом на скудетто, но серия плохих результатов значительно испортила перспективы команды Симоне Индзаги. "Нерадзурри" в этом году еще не побеждали на выезде. Ювентус, наоборот, набрал ход и не проигрывал в чемпионате с ноября. Последняя неудача Макса Аллегри на внутренней арене – проигранный Суперкубок Италии. Как раз Интеру.
Первый тайм должен был завершиться без голов, но на последних минутах Мората и Сандро в штрафной завалили Дюмфриса. Арбитр с помощью VAR поставил пенальти – Щенсны парировал удар Чалханоглу. Поляка вдохновил перформанс перед матчем. Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко вместе с местной звездой исполнила песню Imagine Джона Леннона. Войцех, у которого жена украинка, не сдержал слез.
Ювентус атакует, Интер забивает
Жаль, что судья усмотрел нарушение во время исполнения пенальти и заставил перебить. Со второй попытки Хакан забил. Однако Интер до перерыва не наработал победу. Ювентус вел игру, а в начале встречи вообще доминировал. Статистика ударов до 20 минуты – 8:0. Мората и Влахович постоянно оказывались на ударных позициях, отлично обостряли Дибала и Куадрадо.
Интер не создавал вообще ничего. Гости только пасовались на своей половине и не могли перейти центр поля. Единственный момент возник после стандарта у Шкриньяра. В отличие от Щенсны Ханданович играл плохо, ошибаясь на выходах. После такого фейла мог забить Кьеллини – "нерадзурри" спасла перекладина. Интер вообще не производил впечатления чемпионской команды.
Интер отцепил Юве из борьбы за чемпионство
На второй тайм Ювентус вышел с новым вдохновением и начал усиленно атаковать. Еще несколько шансов получил Влахович – не хватило точности. Еще несколько моментов создал Куадрадо – партнеры не завершили. Хозяевам удалось построить эффектную атаку с передачами в касание, однако на удар никто не отважился. Закария смело прошел через центр и пальнул в штангу.
А что Интер? А Интер за весь второй тайм дважды подобрался к чужим воротам. Но победу удержал. Ни Влахович, ни Дибала, ни Куадрадо так и не спасли матч для Ювентуса. "Старая Синьора" прощается с надеждами на чемпионство – 7 очков отставания от первого места. Интер наоборот возвращается в борьбу за титул – "нерадзурри" в 3 баллах от вершины Серии А.
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