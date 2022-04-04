Украинская певица вдохновила Щенсны

Еще месяц назад Интер считался явным фаворитом на скудетто, но серия плохих результатов значительно испортила перспективы команды Симоне Индзаги. "Нерадзурри" в этом году еще не побеждали на выезде. Ювентус, наоборот, набрал ход и не проигрывал в чемпионате с ноября. Последняя неудача Макса Аллегри на внутренней арене – проигранный Суперкубок Италии. Как раз Интеру.

Первый тайм должен был завершиться без голов, но на последних минутах Мората и Сандро в штрафной завалили Дюмфриса. Арбитр с помощью VAR поставил пенальти – Щенсны парировал удар Чалханоглу. Поляка вдохновил перформанс перед матчем. Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко вместе с местной звездой исполнила песню Imagine Джона Леннона. Войцех, у которого жена украинка, не сдержал слез.

Ювентус атакует, Интер забивает

Жаль, что судья усмотрел нарушение во время исполнения пенальти и заставил перебить. Со второй попытки Хакан забил. Однако Интер до перерыва не наработал победу. Ювентус вел игру, а в начале встречи вообще доминировал. Статистика ударов до 20 минуты – 8:0. Мората и Влахович постоянно оказывались на ударных позициях, отлично обостряли Дибала и Куадрадо.

Интер не создавал вообще ничего. Гости только пасовались на своей половине и не могли перейти центр поля. Единственный момент возник после стандарта у Шкриньяра. В отличие от Щенсны Ханданович играл плохо, ошибаясь на выходах. После такого фейла мог забить Кьеллини – "нерадзурри" спасла перекладина. Интер вообще не производил впечатления чемпионской команды.

Интер отцепил Юве из борьбы за чемпионство

На второй тайм Ювентус вышел с новым вдохновением и начал усиленно атаковать. Еще несколько шансов получил Влахович – не хватило точности. Еще несколько моментов создал Куадрадо – партнеры не завершили. Хозяевам удалось построить эффектную атаку с передачами в касание, однако на удар никто не отважился. Закария смело прошел через центр и пальнул в штангу.

А что Интер? А Интер за весь второй тайм дважды подобрался к чужим воротам. Но победу удержал. Ни Влахович, ни Дибала, ни Куадрадо так и не спасли матч для Ювентуса. "Старая Синьора" прощается с надеждами на чемпионство – 7 очков отставания от первого места. Интер наоборот возвращается в борьбу за титул – "нерадзурри" в 3 баллах от вершины Серии А.

Аталанта в фирменном стиле проиграла Наполи – достойный тайм от Малиновского и ранняя замена