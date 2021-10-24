Италия, Серия А, 9-й тур

Верона – Лацио – 4:1

Голы: Симеоне, 30, 36, 62, 90+2 – Иммобиле, 46

Фиорентина – Кальяри – 3:0

Голы: Бираги, 21 (пен.), Гонсалес, 42, Влахович, 49

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Верона в первом тайме шокировала Наполи двумя голами от Симеоне. В середине тайма Капрари заметил аргентинского нападающего впереди и с центра поля выложил ему на ход пас-конфетку почти в район одиннадцатиметровой отметки. Джованни на мгновение опередил защитника и точно пробил мимо голкипера. Через шесть минут выстрелом в девятку он оформил дубль.

Сразу после отдыха Лацио один гол отыграл – Иммобиле получил пас за спины защитникам, вышел один на один с голкипером, пробил и мяч рикошетом от Лоренцо Монтипо затрепетал в сетке. На 62-й минуте Симеоне записал на свой счет хет-трик, пробив из пределов штрафной между ног Рейны. Уже в добавленное время Симеоне добил Лацио, оформив покер. Победа принесла Фиорентине 15 очков и шестую строчку турнирной таблицы, Кальяри с 6-ю пунктами – предпоследний.

В параллельном матче Фиорентина принимала Кальяри. В середине тайма защитник гостей сыграл рукой в ​​своей штрафной и Бираги с пенальти наказал соперника за небрежность. Незадолго до перерыва Гонсалес удвоил преимущество Фиорентины – Сапонару прошел по левому флангу, ворвался в штрафную площадку, вышел один на один и вместо того, чтобы пробить самому, отпасовал на Нико. Попасть в пустые ворота было делом техники. После перерыва Влахович со штрафного попал прямо в девятку и снял все вопросы о победителе. Победа позволила Вероне набрать 11 очков и подняться на одиннадцатое место, Лацио с 14 пунктами – восьмой.

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