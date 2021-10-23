В субботу в 9-м туре состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 9-й тур

Салернитана – Эмполи – 2:4

Голы: Раньери, 48, Исмайли, 56 (аг.) – Пинамонти, 2, 45 (пен.), Кутроне, 11, Страндберг, 13 (аг.)

Сассуоло – Венеция – начало матча в 19:00

Болонья – Милан – начало матча в 21:45

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В первом матче дня откровенный аутсайдер Серии А – Салернитана – принимала Эмполи. Тосканцы сразу начали избиение соперника – уже на второй минуте Пинамонти вывел гостей вперед. Впоследствии забил Сими, но арбитр зафиксировал положение вне игры. Это не смутило "синих" и вот уже Кутроне прицельным выстрелом зажег свое имя на табло. В следующей атаке Страндберг автоголом утроил преимущество Эмполи. Под конец тайма Пинамонти упал в штрафной Салернитаны и гости стали требовать пенальти. VAR констатировал правоту за тосканцами и сам виновник довел счет до неприличного, оформив дубль.

После перерыва "темно-красные" усилиями Раньери один гол отыграли. Впоследствии Исмайли, пытаясь прервать опасный пас, направил мяч в свои ворота и у болельщиков Салернитаны появилась надежда на положительный результат. Однако на этом голевой потенциал обеих команд иссяк и Салернитана так и осталась на последней строчке Серии А.

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