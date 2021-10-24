У неділю в рамках 9-го туру чемпіонату Італії відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 9-й тур

Верона – Лаціо – 4:1

Голи: Сімеоне, 30, 36, 62, 90+2 – Іммобіле, 46

Фіорентина – Кальярі – 3:0

Голи: Бірагі, 21 (пен.), Гонсалес, 42, Влаховіч, 49

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Верона у першому таймі шокувала Наполі двома голами від Сімеоне. В середині тайму Капрарі помітив аргентинського нападника попереду і з центра поля виклав йому на хід пас-цукерку майже в район одинадцятиметрової позначки. Джованні на мить випередив захисника і влучно пробив повз голкіпера. За шість хвилин пострілом у дев'ятку він оформив дубль.

Одразу після відпочинку Лаціо один гол відквитав – Іммобіле отримав пас за спини захисникам, вийшов віч-на-віч з голкіпером, пробив і м'яч рикошетом від Лоренцо Монтіпо затріпотів у сітці. На 62-й хвилині Сімеоне записав на свій рахунок хет-трик, поціливши з меж штрафного майданчика поміж ніг Пепи Рейни. Вже у доданий час Сімеоне добив Лаціо, оформивши покер. Перемога принесла Фіорентині 15 очок і шосту сходинку турнірної таблиці, Кальярі з 6-ма пунктами – передостанній.

У паралельному матчі Фіорентина приймала Кальярі. В середині тайму захисник гостей зіграв рукою у власному штрафному майданчику і Бірагі з пенальті покарав суперника за недбалість. Незадовго до перерви Гонсалес подвоїв перевагу Фіорентини – Сапонару пройшов лівим флангом, увірвався у штрафний майданчик, вийшов сам на сам і замість того, аби пробити самому, відпасував на Ніко. Влучити у порожні ворота було справою техніки. По перерві Влаховіч зі штрафного поцілив прямісінько у дев'ятку і зняв всі питання щодо переможця. Перемога дозволила Вероні набрати 11 очок і піднятись на одинадцяту сходинку, Лаціо з 14-ма пунктами – восьмий.

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