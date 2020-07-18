Противостояние Малиновского и экс-звезды Динамо в видеообзоре матча Верона – Аталанта – 1:1

Аталанта неожиданно потеряла очки в матче 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Верона – Аталанта на "Футбол 24".

В первом тайме команды не отличались голами, а во второй половине Аталанта вышла вперед в счете благодаря настойчивости Сапаты, который обокрал защитника и пробил мимо голкипера.

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Верона отставала лишь 9 минут – Пессина добил мяч в ворота после сейва Голлини. Бергамаски больше владели инициативой, однако веронцы с Мигелем Велозу в составе удержали победу. Добавим, что Малиновский провел на поле 78 минут и был заменен на Луиса Муриэля.

Таким образом, Атланта набрала 71 очко и осталась третьей (конкуренты еще не сыграли свои матчи), а Верона с 45 пунктами расположилась на 9 строчке.

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