Протистояння Маліновського та екс-зірки Динамо у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 1:1

Аталанта несподівано втратила очки в матчі 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Верона – Аталанта на "Футбол 24".

В першому таймі команди не відзначались голами, а у другій половині Аталанта вийшла вперед в рахунку завдяки наполегливості Сапати, який обікрав захисника та пробив повз голкіпера.

Маліновський може покинути Аталанту лише за умов дуже щедрої пропозиції – відома сума

Верона відставала лише 9 хвилин – Пессіна добив м'яч у ворота після сейву Голліні. Бергамаски більше володіли ініціативою, проте веронці з Мігелем Велозу у складі втримали перемогу. Додамо, що Маліновський провів на полі 78 хвилин та був замінений на Луїса Мурієля.

Таким чином, Аталанта набрала 71 очко та залишилась третьою (конкуренти ще не зіграли свої матчі), а Верона з 45 пунктами розташувалась на 9 сходинці.

Середняк зупинив Аталанту: Маліновський підвів, а екс-динамівець став найкращим у своїй команді