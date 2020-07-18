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Протистояння Маліновського та екс-зірки Динамо у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 1:1

21:05 - Читать на русском
Протистояння Маліновського та екс-зірки Динамо у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 1:1
Верона – Аталанта – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Аталанта несподівано втратила очки в матчі 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Верона – Аталанта на "Футбол 24".

59’ Маттео Пессіна
 
Дуван Сапата 50’
50’ Дуван Сапата
59’ Маттео Пессіна

В першому таймі команди не відзначались голами, а у другій половині Аталанта вийшла вперед в рахунку завдяки наполегливості Сапати, який обікрав захисника та пробив повз голкіпера.

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Верона відставала лише 9 хвилин – Пессіна добив м'яч у ворота після сейву Голліні. Бергамаски більше володіли ініціативою, проте веронці з Мігелем Велозу у складі втримали перемогу. Додамо, що Маліновський провів на полі 78 хвилин та був замінений на Луїса Мурієля.

Таким чином, Аталанта набрала 71 очко та залишилась третьою (конкуренти ще не зіграли свої матчі), а Верона з 45 пунктами розташувалась на 9 сходинці.

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Відеоновини Українці за кордоном Мігель Мігель Велозу Руслан Руслан Маліновський Італія Аталанта Аталанта Верона - Аталанта Верона Верона
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