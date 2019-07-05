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"Вероятность ухода Малиновского очень высока", – директор Генка подтвердил факт переговоров с Сампдорией

10:21 77 Читати українською
"Вероятность ухода Малиновского очень высока", – директор Генка подтвердил факт переговоров с Сампдорией
Руслан Малиновский / ФК Генк

Спортивный директор Генка Димитри де Конде рассказал о переговорах с Сампдорией по трансферу Руслана Малиновского.

"Мы имели беседу с Малиновским, в которой он признался, что хочет покинуть клуб и перебраться в чемпионат Италии. Сампдория? Их представители были здесь на прошлой неделе, и сделали нам предложение.

Мы сформировали для них встречное предложение, и они решили его обдумать. Вероятность ухода Малиновского очень высока", – передает слова де Конде belgiumsoccer.be.

Сампдория подтвердила интерес к Малиновскому

Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в Аталанту, но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала Сампдория. Правда, недавно появилась информация, что трансфер игрока сборной Украины в генуэзский клуб сорвался.

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за Генк во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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