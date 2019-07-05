Сампдория подтвердила интерес к Малиновскому

Президент Сампдории Массимо Ферреро прокомментировал интерес клуба к Руслану Малиновскому.

"Малиновский? Мы общаемся с Генком о его трансфере, нам очень нравится его игра", – цитирует Ферреро Football-Italia со ссылкой на телеканал SportItalia.

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Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Украины близок к переходу в Аталанту, но впоследствии фаворитом в борьбе за Малиновского стала Сампдория. Правда, недавно появилась информация, что трансфер игрока сборной Украины в генуэзский клуб сорвался.

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за Генк во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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