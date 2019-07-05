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"Ймовірність відходу Маліновського дуже висока", – директор Генка підтвердив факт перемовин з Сампдорією

10:21 409 Читать на русском
"Ймовірність відходу Маліновського дуже висока", – директор Генка підтвердив факт перемовин з Сампдорією
Руслан Маліновський / твіттер ФК Генк

Спортивний директор Генка Дімітрі де Конде розповів про переговори з Сампдорією щодо трансферу Руслана Маліновського.

"Ми мали розмову з Маліновським, в якій він зізнався, що хоче покинути клуб і перебратися в чемпіонат Італії. Сампдорія? Їх представники були тут минулого тижня, і зробили нам пропозицію.

Ми сформували для них зустрічну пропозицію, і вони вирішили її обміркувати. Імовірність відходу Маліновського дуже висока", – передає слова де Конде belgiumsoccer.be.

Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравець збірної України близький до переходу в Аталанту, але згодом фаворитом у боротьбі за Маліновського стала Сампдорія. Щоправда, нещодавно з'явилась інформація, що трансфер гравця збірної України у генуезький клуб зірвався.

До слова, у минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за Генк в усіх турнірах, де Маліновський забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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Трансфери Італія Українці за кордоном Генк Генк Бельгія Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сампдорія Сампдорія
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