Вернидуб: Заре нужен такой форвард, как Беседин

Наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о планах усиления атаки луганской команды.

"Нам нужен центральный нападающий, которыми были Боли, Бонавентуре, тот же Будковский в конце концов. Нужен форвард, который бы отрабатывал впереди, гонял центральных защитников. Также когда наши атаки идут быстро, чтобы он их завершал.

Сейчас многие обсуждают Беседина, но тот объем, который он выполняет – у меня такого форварда, к сожалению, нет.

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Да, Беседин мало забивает, но своей работой делает все, чтобы забивали партнеры", – цитирует Вернидуба издание footballhub.

Напомним, в четверг, 16 августа, Заря проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Браги. Первый матч завершился вничью 1:1.

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