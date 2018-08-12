Гражданская война и Украина без Крыма: у Браги требуют исправить ошибки непутевого видео об Украине

Накануне матча 3 раунда квалификации Лиги Европы Заря – Брага, португальский клуб опубликовал скандальный ролик об Украине.

В видеоролике бывший игрок Браги, а сейчас один из менеджеров клуба, Алан Озориу рассказывает об Украине.

Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча

Алан заявляет, что Украина состоит из 24 "провинций" и здесь происходит "гражданская война".

Посольство Украины в Португалии не оставило без внимания этот факт и требует у португальского клуба исправить указанные ошибки.

Дипломаты направили письмо руководству Браги, где напомнили, что оккупированные Крым и Севастополь тоже является частью Украины, которая состоит из более чем 24 провинций. А по поводу "гражданской войны", то в письме приведены доказательства российской агрессии против Украины.

Напомним, поединок Заря – Брага завершился вничью 1:1. Ответный матч состоится 16 августа, начало в 22:30.