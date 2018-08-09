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Рафаилов: К Заре присоединится новый бразильский форвард

16:25 53 Читати українською
Рафаилов: К Заре присоединится новый бразильский форвард
Сергей Рафаилов / Фото ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о ближайших трансферных целях для луганского клуба.

"Думаю, в ближайшие дни приедет футболист, с которым мы ведем переговоры. Очень долгие переговоры. Но вроде мы достигли, боюсь сглазить, договоренности.

На пятницу агент взял ему билет на самолет, он должен будет тогда вылететь.

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Этот футболист подавал очень большие надежды, но в Бразилии такая ситуация, что если до 22 лет футболиста никуда не продали, о нем сразу все забывают", – цитирует Рафаилова издание footballhub.

Напомним, сегодня, 9 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага. Начало в 21:30.

Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги Европы

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
до матча
4
час
:
34
мин
Брага
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