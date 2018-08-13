Вернидуб: Зорі потрібен такий форвард, як Бесєдін

Наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів про плани підсилення атаки луганської команди.

"Нам потрібен центральний нападник, якими були Болі, Бонавентуре, той же Будківський в кінці кінців. Потрібен форвард, який би відпрацьовував попереду, ганяв центральних захисників. Також коли наші атаки йдуть швидко, щоб він їх завершував.

Зараз багато обговорюють Бесєдіна, але той обсяг, який він виконує – у мене такого форварда, на жаль, немає.

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Так, Бесєдін мало забиває, але своєю роботою робить все, щоб забивали партнери", – цитує Вернидуба видання footballhub.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня, Зоря проведе матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Браги. Перший матч завершився внічию 1:1.

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