Вернидуб: Выдержали накал и показали, что из себя представляем

Наставник луганской Зари Юрий Вернидуб доволен игрой своей команды в матче против РБ Лейпциг (0:0) в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Хочу поздравить команду с хорошей игрой. Выдержали накал, увидели, что из себя представляем. Жаль, что случился эпизод с Ледневым, и мы остались в меньшинстве.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Хорошо оборонялись, могли забить, выходили в атаки. Надеюсь, что в следующих играх забьем то, что мы не забили сегодня. Счет 0:0 дает шанс обеим командам. Через неделю жизнь покажет, кто пройдет, а кто вылетит. Остаться вдесятером против такой команды – очень плохо. Во втором тайме они увеличили давление, но ребята прекрасно сыграли в обороне.

Очевидно, придется делать глобальную ротацию на игру с Десной. Ребята не железные. Для нас важна игра с Десной, но не меньше ответный матч против Лейпцига. Пусть выходят те, кто мало играет, и доказывают на поле. У Караваева и Хомченовского не было микротравм. Они много боролись, и я видел, что устали. У Димы были небольшие судороги. Те ребята, которые вышли на замену, сыграли хорошо", – цитирует Вернидуба Sport Arena.

Напомним, что Заря сумела удержать ничью, несмотря на то, что играла в меньшинстве с 17-й минуты – смотрите видеообзор матча. Также стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления на старте поединка.