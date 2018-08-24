Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Луганская Заря и немецкий РБ Лейпциг завершили нулевой ничьей первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Подопечные Юрия Вернидуба неплохо начали матч и даже пытались отвечать атакой на каждую атаку "быков". Однако, все испортил арендованный у киевского Динамо молодой хавбек Богдан Леднев.

Заря – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция – как это было

В эпизоде ​​на 17-й минуте матча он получил по ногам от соперника, а потом не придумал ничего лучше, чем отмахнуться от него. Церемониться с украинцем французский рефери Бенуа Бастьен не стал, и прогнозируемо досрочно отправил Леднева с поля. Судя по реакции на поступок полузащитника главного тренера луганчан, тот еще не скоро снова появится в основе.

Нечего и говорить, что вдесятером Заря об атаке уже не думала и только изредка пыталась огрызнуться. Зато Лейпциг действовал спокойно, стараясь потратить минимум сил для максимального результата. Иного мнения был бразильский кипер луганчан Луис Фелипе, который сегодня тянул почти все, что летело в створ его ворот.

Заря не могла, а Лейпциг не слишком хотел, поэтому нулевая ничья стала закономерным результатом после первого тайма. Однако, ощущения перед второй половиной игры сложно было назвать оптимистичными. И уже первые минуты после перерыва заставили изрядно поволноваться болельщиков.

Немцы, очевидно, получили нагоняй от Рангника из-за лишенной собранности игры в первой половине матча. Поэтому Вернер и компания "закрыли" Зарю на ее половину поля. Однако, постепенно луганчане закрепились на домашнем плацдарме и начали выходить в скоростные контратаки, пытаясь поймать на ошибке оборону Лейпцига.

Самый реальный момент на 57-й минуте имел Кочергин. Он только что вышел на поле и уже первым касанием мяча мог огорчить Мвого, но удару Владислава в дальнюю девятку не хватило точности. "Быки" ответили своей серией атак, среди которых можно выделить выпад с ударом Форсберга. Но под него отчаянно бросился кто-то из обороны луганчан.

Собственно второй тайм ярко продемонстрировал, почему команду Вернидуба называют "мужиками". Они не только выдержали натиск Лейпцига, но и впоследствии выровняли игру, будто забыв, что играют в меньшинстве едва не со старта поединка. Сила духа, умноженная на большую работоспособность, добавила смелости в атаке. А концовка поединка вообще оставила открытым вопрос о том, кто больше должен радоваться ничьей. На 87-й минуте Силас классно пробивал в дальний угол по диагонали и мяч лишь чудом не попал в ворота Мвого.

В ответ "быки" прижали луганчан к воротам в добавленное арбитром время. Кипер Зари Луис Фелипе сначала "заварил кашу" и едва не привез гол в собственные ворота, но затем очередным классным сейвом сделал весомую заявку на звание игрока матча. Итак, 0:0 и шансы команд на выход в групповой этап Лиги Европы остаются равными.

Лига Европы, плей-офф квалификации

Заря – РБ Лейпциг – 0:0

Удаление: Леднев, 17 (Заря, неспортивное поведение)