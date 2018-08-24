Вернидуб: Витримали напруження та показали, з чого зроблені

Керманич луганської Зорі Юрій Вернидуб задоволений грою своєї команди в матчі проти РБ Лейпциг (0:0) у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Хочу привітати команду з хорошою грою. Витримали напруження, побачили, з чого вони зроблені. Шкода, що трапився епізод із Лєднєвим, і ми залишилися в меншості.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Добре оборонялися, могли забити, виходили в атаки. Сподіваюся, що в наступних іграх заб'ємо те, що ми не забили сьогодні. Рахунок 0:0 дає шанс обом командам. Через тиждень життя покаже, хто пройде, а хто вилетить. Залишитися вдесятьох проти такої команди – дуже погано. У другому таймі вони збільшили тиск, але хлопці чудово зіграли в обороні.

Вочевидь, прийдеться робити глобальну ротацію на гру з Десною. Хлопці не залізні. Для нас важлива гра з Десною, але не менше, ніж матч-відповідь проти Лейпцига. Хай виходять ті, хто мало грає, і доводять на полі. У Караваєва та Хомченовського не було мікротравм. Вони багато боролися, і я бачив, що втомились. У Діми були невеликі судоми. Ті хлопці, які вийшли на заміну, зіграли добре", – цитує Вернидуба Sport Arena.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу. Також стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення на старті поєдинку.