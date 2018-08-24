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Заря – РБ Лейпциг – видеообзор матча

23 августа 23:50 93 Читати українською
Заря – РБ Лейпциг – видеообзор матча
Заря – РБ Лейпциг – видеообзор матча

Заря сыграла вничью с РБ Лейпцигом в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – РБ Лейпциг.

Луганская Заря сумела удержать ничью в матче против немецкого РБ Лейпцига. Подопечные Юрия Вернидуба остались в меньшинстве уже на 17-й минуте матча после удаления Богдана Леднева, но сумели не пропустить.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Лига Европы, плей-офф квалификации

Заря – РБ Лейпциг – 0:0

Удаление: Леднев, 17 (Заря, неспортивное поведение)

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
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