Заря – РБ Лейпциг – видеообзор матча

Лига Европы — 23 авг 478
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Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через АяксЛига чемпионов — 23 авг 820
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Пеллегрини готовит изменения в стартовом составе Вест Хэма: Ярмоленко может получить свой шансАнглия — 23 авг 343
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"Відкриваю очі після операції і не вірю – це ж Ребров!" Футболіст з АТО – про вірші Нігояна і бронежилет Аміни ОкуєвоїИнтервью — 23 авг 419
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Хацкевич: Гармаш в центре поля создавал большинство для АяксаЛига чемпионов — 23 авг 730
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