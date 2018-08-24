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Заря – РБ Лейпциг: стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления

00:00 301 Читати українською
Заря – РБ Лейпциг: стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления
Юрий Вернидуб / Футбол 24

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб остро отреагировал на удаление Богдана Леднева уже на старте матча плей-офф квалификации Лиги Европы против немецкого РБ Лейпциг.

"Ты что!? Ты сейчас оставил вдесятером нас! Бл**ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет", – крикнул Вернидуб хавбеку, который покидал поле.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Богдан Леднев играет в Заре на правах аренды из киевского Динамо. На 17-й минуте матча его сбил Марсело Сараччи, а затем умышленно наступил на ногу. Молодой украинец откровенно отмахнулся от соперника, за что и получил красную карточку от арбитра Бенуа Бастьена.

Отметим, что несмотря на игру в меньшинстве в течение более 70-ти минут, луганская Заря сумела сыграть вничью 0:0 – смотрите видеообзор матча.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика:

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
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Заря - РБ Лейпциг Заря Заря Лига Европы Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Видеоновости Богдан Леднев Богдан Леднев
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