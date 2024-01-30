Шахтер обеспечил себе прочные позиции в переговорах по Георгию Судакову.

"Горняки" согласовали со своей звездой новый контракт до июня 2029 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Стороны только в апреле 2023-го подписывали прошлое соглашение до лета 2028-го. Новый контракт на год длиннее и предусматривает клаусулу – 100 млн евро. Романо предсказывает серьезную борьбу за Судакова летом, но Шахтер сможет спокойно диктовать свои условия или ждать эту безумную сумму.

Напомним, в нынешнем сезоне хавбек провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока гораздо скромнее – 18 млн евро.

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