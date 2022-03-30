По словам журналиста Михаила Спиваковского, 56-летний Вернидуб находится в одной из горячих точек, где продолжаются активные боевые действия.

"История Вернидуба – это показательная история мужества и героизма. Человек должен играть с Шерифом ответный матч Лиги Европы против Браги 24 февраля. Звонит сын, говорит: "Отец, на нас напали, началась война".

Что делает человек почти молча? Она собирает вещи, говорит: "Я должен быть сейчас не здесь, должен быть там". Он возвращается в Украину, занимается делами своей семьи, после чего идет не в терроборону, а в ВСУ.

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Сейчас Юрий Николаевич Вернидуб сражается фактически на передовой. Он в артиллерии. У нас несколько дней назад было короткое общение. Он гордится своими сыновьями, которые находятся в терробороне Запорожья. Их жены за границей, а вот супруга Юрия Николаевича отказалась эмигрировать. Она, наверное, тоже в Запорожье где-то.

Где сам Юрий Николаевич – я не знаю, потому что говорить о таком с журналистами не по уставу. Я слышал, что он реально где-то в горячих точках на южном направлении военных действий.

Вернидуб сказал, что генеральный директор Шерифа полностью понял его гражданскую позицию", – рассказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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