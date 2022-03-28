Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб кратко сообщил о ситуации на фронте. Он верит в победу Украины.

56-летний специалист с первых дней полномасштабной войны России против Украины находится на защите нашего государства. Сейчас он не теряет оптимизма.

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"У меня все ок. По-другому я поступить не мог, свой выбор я сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Слава Украине! Смерть Врагам", – написал Вернидуб ведущему ТаТоТаке Михаилу Спиваковскому.

Напомним, уже 33-й день украинцы мужественно сдерживают врага, которому мало что удается. Поэтому следует помнить, что мы – под надежной защитой наших военных.