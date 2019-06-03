Вернидуб: У меня было 3 очень хороших предложения

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб прокомментировал свой уход из луганского клуба.

"Это жизнь. Иногда приходится уходить. Нужно собраться с мыслями и немного отдохнуть. Для команды была нужна перезагрузка. Со мной или без меня Заря должна покорять более серьезные вершины. С Мариуполем была проблема с забитыми мячами. Работали над этим, но меня это подкосило психологически. Понимал, что можно сгореть.

Мариуполь – Заря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Нужно было сделать этот шаг еще после Лейпцига. Я был к этому готов. Теперь нужно думать о будущем и надеяться на лучшее. Не имели права проиграть Динамо 0:5. Для меня это был большой удар. А полуфинал в Кубке Украины с Ингульцом меня добил.

Я любил, люблю и буду любить Зарю. Я благодарен всем. Пусть меня простят футболисты, руководители. Но я никого из них не предавал. Да, кого-то убирали в дубль, но такая работа.

У меня было три очень хороших предложения, но я не хотел бросать Зарю на полпути. Мы все время боролись за третье место. Надеюсь, что еще будут вызовы и предложения. Я энергичный человек и не понимаю, когда говорят, что я себя исчерпал", – сказал Вернидуб в эфире програмы Профутбол.

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