Мариуполь в матче 32 тура УПЛ победил Зарю и вырвал 4 место в турнирной таблице. Смотрите видео голов и обзор матча.

Мариуполь для выхода на 4 место в турнирной таблице должен был побеждать Зарю в матче 32 тура УПЛ. Но уже в начале встречи Пихаленок срезал мяч в собственные ворота, и именно луганчане были очень близки к итоговому успеху.

Мариуполь сенсационно обыграл Зарю и опустил луганчан на пятую строчку

Но после перерыва азовцы выдали камбэк, начиная с фантастического гола Александра Зубкова, и одержали победу со счетом 3:1.

Именно Мариуполь занял 4 позицию из-за лучшей статистики очных встреч. Заря упала на 5 позицию и начнет квалификацию Лиги Европы со 2 раунда.