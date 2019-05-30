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Мариуполь –​​​​​​​ Заря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

20:51 57 Читати українською
Мариуполь –​​​​​​​ Заря –​​​​​​​ 3:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Мариуполь / ФК Мариуполь

Мариуполь в матче 32 тура УПЛ победил Зарю и вырвал 4 место в турнирной таблице. Смотрите видео голов и обзор матча.

66’ Александр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрей Борячук
 
Александр Пихаленок 12’
12’ Александр Пихаленок
66’ Александр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрей Борячук

Мариуполь для выхода на 4 место в турнирной таблице должен был побеждать Зарю в матче 32 тура УПЛ. Но уже в начале встречи Пихаленок срезал мяч в собственные ворота, и именно луганчане были очень близки к итоговому успеху.

Мариуполь сенсационно обыграл Зарю и опустил луганчан на пятую строчку

Но после перерыва азовцы выдали камбэк, начиная с фантастического гола Александра Зубкова, и одержали победу со счетом 3:1.

Именно Мариуполь занял 4 позицию из-за лучшей статистики очных встреч. Заря упала на 5 позицию и начнет квалификацию Лиги Европы со 2 раунда.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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