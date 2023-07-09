Защитник Иван Дибанго может остаться в Кривбассе и на следующий сезон.

Дибанго может остаться в расположении Кривбасса и на следующий сезон, сообщает официальный YouTube-канал Кривбасса.

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Сейчас криворожане ведут переговоры с эстонской Левадией по полноценному переходу камерунского защитника. Дибанго сейчас находится в расположении клуба из Кривого Рога.

Заметим, что Иван присоединился к Кривбассу в сентябре прошлого года, сыграл 23 матча и отметился 2 ассистами.

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