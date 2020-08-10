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Вернидуб: Шахтар Солігорськ стовідсотково був би в першій шістці УПЛ

10:12 - Читать на русском
Вернидуб: Шахтар Солігорськ стовідсотково був би в першій шістці УПЛ
Юрій Вернидуб / фото: Шахтар Солігорськ

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб поділився враженнями від роботи в Білорусі.

"Менталітет білоруських футболістів відрізняється від менталітету українських гравців. В Україні вони більш все правильно виконують, правильно чують. В Україні будуєш фундамент на досвідчених футболістів, а тут я зіткнувся з іншим.

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Ми омолодили команду. Коли я прийшов, то середній вік футболістів був 30 років, а зараз – 25. В лінії атаки всі молоді, голодні, швидкі футболісти. Кваліфікація у них непогана. Молоді хлопці, які хочуть чогось досягти в цьому житті.

Мені складно порівнювати рівень білоруського і українського чемпіонатів, але солігорський Шахтар стовідсотково був би в шістці, як і БАТЕ. Є хороші команди. Я тільки 8 місяців тут. Може бути, трошки не ті швидкості, що у команд першої шістки УПЛ. Там і виконавці цікавіші, молодші і швидші", – поділився Вернидуб в інтерв'ю Профутболу.

Зазначимо, після 21-го туру солігорський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши 43 очки.

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Теги
Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь УПЛ
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