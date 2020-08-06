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Шахтер Вернидуба дожал Динамо Милевского и Хачериди – "горняки" удерживают лидерство чемпионата Беларуси

22:21 - Читати українською
Шахтер Вернидуба дожал Динамо Милевского и Хачериди – "горняки" удерживают лидерство чемпионата Беларуси
Юрий Вернидуб / ФК Шахтер Солигорск

Солигорский Шахтер обыграл Динамо Брест в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 21 тур

Шахтер С – Динамо Брест – 1: 0

Гол: Подстрелов (78)

Шахтер Вернидуба вырвался в единоличные лидеры – команда украинца имеет сумасшедшую беспроигрышную серию в Беларуси

Команда украинского тренера Юрия Вернидуба продолжает бороться за чемпионство Беларуси. В матче очередного тура местного первенства Шахтер обыграл брестское Динамо, дожав команду в конце напряженного поединка. Мячом отметился уроженец Беларуси Дмитрий Подстрелов.

За команду из Бреста выступали Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Никто из них не отличился результативными действиями на поле, однако трое получили предупреждения.

Победа в 21 туре стала для Шахтера третьей подряд, а беспроигрышная серия команды насчитывает уже целых 16 матчей.

Благодаря этой победе команда Вернидуба утвердила свои позиции на вершине турнирной таблицы – в ее активе 43 пункта. А вот Динамо Брест упустило шанс ворваться в пятерку первых команд – оно занимает седьмое место и набрало 29 очков в 21-м туре.

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Теги
Украинцы за рубежом Олександр Олександр Нойок Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Юрий Вернидуб Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Артем Милевский Евгений Евгений Хачериди
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