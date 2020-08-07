Вернидуб получил приз лучшему тренеру месяца в Беларуси

Белорусская федерация футбола (АБФФ) методом опроса ведущих спортивных изданий страны определила лучшего тренера чемпионата Беларуси по итогам июля.
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Среди четырех кандидатов половина изданий отдала свое предпочтение наставнику солигорского Шахтера Юрию Вернидубу. Украинский специалист опередил конкурентов, набрав 35 баллов из 48 возможных.
Отметим, что в июле команда украинского специалиста одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. После 21-го тура солигорский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, набрав 43 очка.
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