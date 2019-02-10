Вернидуб рассказал о подготовке к матчу с Динамо и еще одного экзотического игрока на просмотре

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от подготовки своих подопечных к возобновлению соревнований в украинской Премьер-лиге.

"Я слежу за командой Александра Хацкевича по тем материалам, которые есть в наличии. Что касается календаря грядущих матчей, то он у нас непростой – поединки с двумя грандами и действующим бронзовым призером, Ворсклой.

Заря просматривает форварда из Габона

Хотя у наших оппонентов будут свои междусобойчики, поэтому сейчас сложно давать какие-то прогнозы относительно того, кто имеет больше шансов попасть в первую шестерку.

Что касается потенциальных новичков, то у нас в команде есть японец, но, думаю, он нам не подойдет, а вот габонский нападающий пока производит неплохое впечатление. Посмотрим, как будет дальше", – рассказал Вернидуб в комментарии Команде №1.

Накануне Заря минимально победила Локомотив Ташкент в спарринге. Восстановление матчей УПЛ запланировано на 23 февраля.