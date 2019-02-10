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Заря просматривает форварда из Габона

09:10 40 Читати українською
Заря просматривает форварда из Габона
Гаэтан Мисси Мезу / ФК Заря

Нападающий сборной Габона Гаэтан Мисси Мезу находится на просмотре в луганской Заре.

Команда Юрия Вернидуба может подписать 22-летнего габонца, сообщает "Территория Зари".

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Мисси Мезу сейчас пребывает в статусе свободного агента. Ранее он играл во французских клубах – Бальме, дубле Валансьена, ФК Париж, а два последних сезона провел в румынской Дунэре. Также в его активе 5 матчей за сборную Габона.

Отметим, что Гаэтан Мисси Мезу может сыграть правого и левого вингера, а также центрфорварда.

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