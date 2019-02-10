Вернидуб розповів про підготовку до матчу з Динамо та ще одного екзотичного гравця на перегляді

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями від підготовки своїх підопічних до відновлення змагань в українській Прем'єр-лізі.

"Я слідкую за командою Олександра Хацкевича за тими матеріалами, що є в наявності. Стосовно ж календаря прийдешніх матчів, то він у нас непростий – поєдинки з двома грандами та чинним бронзовим призером, Ворсклою.

Зоря переглядає форварда з Габону

Хоча в наших опонентів будуть свої міжсобойчики, тому зараз складно давати якісь прогнози щодо того, хто має більше шансів потрапити до першої шістки.

Щодо потенційних новачків, то у нас в команді є японець, але, думаю, він нам не підійде, а ось габонський нападник поки складає непогане враження. Поглянемо, як буде далі", – розповів Вернидуб у коментарі Команді №1.

Напередодні Зоря мінімально перемогла Локомотив Ташкент у спарингу. Відновлення матчів УПЛ заплановане на 23 лютого.