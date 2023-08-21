"Считаю, счет 3:3 с чемпионом нашей страны Шахтером – это очень неплохо. По матчу не хочу ничего много говорить. Команда попала в непростую ситуацию в начале – пришлось вставать с колен и бороться дальше. Забили неплохой мяч, сделав счет 1:2, сумели вернуться в игру. Затем – снова ошибка нашего футболиста... Но через некоторое время мы забиваем второй мяч – и снова интрига жива.

Кривбасс – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча с тремя удалениями

На мой взгляд, во втором тайме был равный матч. Мы свой момент использовали свой момент. У "горняков" также были неплохие возможности, но они больше не забили – поэтому и счет 3:3. За это я очень благодарен ребятам. У нас появляется крепкий стержень внутри. Очень рад за подопечных. Будем работать еще больше и от матча к матчу идти только вперед. Вот это – самое главное. А дальше уже жизнь покажет, куда мы дойдем в конце чемпионата.

Буду ли наказывать Клищука за результативную ошибку? Нет, подобное бывает со всеми. Все мы люди, все ошибаемся. Я даже крикнул ему: мол, зачем эта передача в центр поля? Но это такое. Что произошло – то произошло. Главное, что ребята Андрея поддержали. Были моменты, в которых Клищук нас очень выручил. Все эпизоды мы подробно разберем, тренер вратарей регулярно общается с ребятами, все ключевые моменты прорабатывают. Верю, что Клищук сделает все необходимые выводы, чтобы не ошибаться так в дальнейшем.

Как настраивал на матч? Никаких секретов нет. Мы всегда проводим общую установку, где говорим о том, чтобы набирать очки, играть на равных с любым соперником. То, что мы тренируем – то и хочу видеть на поле. Я понимаю, что сегодня против нас вышел донецкий Шахтер, но в общении с ребятами я подчеркивал: мы не должны бояться. Тем более играем дома.

Хотя первые 15-20 минут полное преимущество было на стороне "оранжево-черных", признаю это. Мы не успевали, у "горняков" довольно быстрые футболисты: Топалов, Кащук, Сикан, Зубков, Гочолеишвили – все реактивные. Не так просто с этой командой играть. Сегодня мы увидели, что Кривбасс хорошо умеет не только защищаться, но и атаковать. Счет на табло – я очень доволен", – цитирует Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и ещё двух игроков