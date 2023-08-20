Шахтер провел сверхмощные 20 минут, за которые забил 2 мяча. Зубков прострелом-ударом нашел Кащука, а Крыськив завершил отличную комбинацию из пасов в касание. Хомченовский один мяч отквитал, но Крыськив забил еще раз после ошибки кипера Клищука. Кожушко возродил надежду Кривбасса, замкнув прострел Дибанго (второй ассист камерунца в матче).

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и еще двух игроков

После перерыва был лишь один мяч – Бескоровайный с подачи Задераки установил безумные 3:3. Затем начался ливень удалений. Хомченовский грубо въехал в колено Назарине (прямая красная), Бондаренко наступил на ахил Дибанго (также прямая красная), Чигринский увидел вторую желтую за фол в центре поля.