"Вважаю, рахунок 3:3 з чемпіоном нашої країни Шахтарем – це дуже непогано. По матчу не хочу нічого багато говорити. Команда потрапила в непросту ситуацію на початку – довелося вставати з колін й боротись далі. Забили непоганий м’яч, зробивши рахунок 1:2, зуміли повернутися в гру. Потім – знову помилка нашого футболіста… Але за деякий час ми забиваємо другий м’яч – і знову інтрига жива.

Кривбас – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу з трьома вилученнями

На мій погляд, у другому таймі був рівний матч. Ми свій момент використали. У "гірників" також були непогані можливості, але вони більше не забили – тому й рахунок 3:3. За це я дуже вдячний хлопцям. У нас з’являється міцний стрижень всередині. Дуже радий за підопічних. Будемо працювати ще більше і від матчу до матчу йти тільки вперед. Ось це – найголовніше. А далі вже життя покаже, куди ми дійдемо наприкінці чемпіонату.

Чи буду карати Кліщука за результативну помилку? Ні, подібне буває зі всіма. Всі ми люди, всі помиляємось. Я навіть крикнув йому: мовляв, навіщо ця передача в центр поля? Але то таке. Що сталося – то сталося. Головне, що хлопці Андрія підтримали. Були моменти, в яких Кліщук нас дуже виручив. Всі епізоди ми детально розберемо, тренер воротарів регулярно спілкується з хлопцями, всі ключові моменти пропрацьовують. Вірю, що Кліщук зробить усі необхідні висновки, щоби не помилятися так надалі.

Як налаштовував на матч? Ніяких секретів немає. Ми завжди проводимо спільну установку, де говоримо про те, щоб набирати очки, грати на рівних з будь-яким суперником. Те, що ми тренуємо – те й хочу бачити на полі. Я розумію, що сьогодні проти нас вийшов донецький Шахтар, але в спілкуванні з хлопцями я наголошував: ми не повинні боятися. Тим більше граємо вдома.

Хоча перші 15-20 хвилин повна перевага була на стороні "помаранчево-чорних", визнаю це. Ми не встигали, у "гірників" доволі швидкі футболісти: Топалов, Кащук, Сікан, Зубков, Гочолеішвілі – всі реактивні. Не так просто з цією командою грати. Сьогодні ми побачили, що Кривбас добре вміє не тільки захищатися, а й атакувати. Рахунок на табло – я дуже задоволений", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців